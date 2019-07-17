Крымчане не торгуют своей Родиной

Часть украинского общества не осознает происходящих процессов, а идеями о возможности выкупить Крым у России в рассрочку лишь демонстрирует потребительское отношение к региону. Об этом сегодня заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе. Он отметил, что подобные прожекты могли поступить от граждан соседней страны с промытыми мозгами.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины 15 июля.

"Это показатель промывки мозгов населения Украины. Такое предложение могло возникнуть у людей, которые потребительски относятся к Крыму только как к территории, не как к населенному живыми людьми региону. На Украине должны уяснить, что Россия не торгует своими территориями", – цитирует РИА "Новости" Иоффе.

При этом он указал, что если подойти к оценке петиции не с политической, а с практической точки зрения, то всем давно ясно, что покупательская способность Киева нулевая, и никто данное предложение не рассматривает всерьез.

"Что касается самой Украины, то ей самой "не до жиру, быть бы живу". Это тоже показывает, что часть общества не понимает, на краю какой катастрофы находится, но промытые мозги заставляют их делать такие чудовищные предложения", – констатировал крымчанин.

В петиции некто Александр Борисенко предлагает Владимиру Зеленскому "дипломатическим способом" решить военный конфликт в Донбассе, "чтобы не гибли люди с обеих сторон", воспользовавшись "тактикой Китая".

"А именно договориться с (российским лидером Владимиром) Путиным о том, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обсудите цену. Составьте условия договора – чтобы Россия вывела полностью войска и ликвидировала боевиков. А потом только деньги поступят в бюджет России. Также можно выкупить Крым... Смелые решения от вас ждут все люди...", – написал, судя по стилю, пенсионер.

Его воззвание к пану Зеленскому из необходимых 25 тыс голосов набрало пока тринадцать. Но впереди осталось еще целых 90 дней, чтобы петицию поддержать. Тогда она ляжет на стол к лидеру нации.

