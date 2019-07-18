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"Летучий голландец": на Крымском мосту заметили необъяснимое

Фото: most.life/multimedia
В Сети появилось видео сооружения с высоты птичьего полета

Железнодорожное полотно самого длинного в Европе моста со стороны Керчи полностью готово, обрадовал своих подписчиков видеоблогерь Игорь Корсаков.

Он в курсе всех событий, которые касаются строительства крымской достопримечательности. Своими наблюдениями Игорь охотно делится со своими подписчиками. Так, сегодня, 18 июля, блогер выложил кадры, где снял Крымский мост с высоты птичьего полета во всей красе.

"Мы убеждаемся с вами, когда немножко пролетели, что интервал "246-277" полностью соединен, и рельсы здесь лежат полностью, – разъясняет Корсаков, "пролетая" над мостом. А затем делает вывод. – Если учесть, что рельсы на арке разобрали совсем недавно, можно уже смело сказать, что произошла стыковка, и керченское направление полностью готово".

Монументальные виды грандиозного проекта в сопровождении авторских комментариев впечатлили аудиторию (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"Ух ты! А когда успели забрать рельсы с арки? И коротыш положили? Вот это новости! Невидимый путеукладчик, прям Летучий голландец какой то", "Игорь, ты наши глаза и уши Крымского моста. Тебе безусловно равных нет. И разницу, конечно же мы чувствуем. Твои полёты – это КОСМОС! А грамотный комментарий просто идеально дополняет твои творенья. СПАСИБО ЛЕТОПИСЕЦ", "Отлично, отлично! Дело идёт к завершению", "Красивое утро, красивое, море, красивый мост", – откликнулись обрадованные интернет-зрители.

Обзор блогера подтверждает заметка портала 2х2.SU, где говорится, что сегодня закончен монтаж "золотого" звена второго пути рельсового участка моста. Работы затронули оба берега Керченского пролива. Сбор 25-метровых звеньев производился на суше. Затем с помощью путеукладочных кранов и специальных платформ их доставляли по местам.

Напомним, движение по автомобильному участку Крымского моста началось в мае 2018 г. Железнодорожный участок запустят до конца этого года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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