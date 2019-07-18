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В Крыму стремительно гибнет флора

Фото: www.globallookpress.com
Вредители массово уничтожают пальмы

Одиозное украинское издание "Обозреватель" в очередной раз нашло в Крыму новую проблему. На полуострове якобы умирают пальмы – в доказательство тому журналисты Незалежной приводят фотографии сухих деревьев, некоторые из них непонятно, где сделаны.

Снимки, которые использует украинское СМИ, были опубликованы в Twitter-аккануте скандального блогера RoksolanaToday&Крым, которая уже не раз рассказывала о разных "катастрофах" в регионе, не получивших никакого подтверждения.

На этот раз автор забеспокоилась о пальмах. По ее словам, власти полуострова якобы не занимаются обработкой деревьев от вредителей, а ситуация разрастается до масштабов катастрофы.

"С Абхазии уже завезли самшитовую огнёвку, все кусты в паутине. у Крыма времени нет. Нельзя на паузу ставить Крым. Он умрет", – заявила блогер, которая добавила, что местные жители сами спасают деревья.

При этом о пальмах пишут и местные СМИ. Так, например, бывший директор Никитского ботанического сада Валерий Ежов рассказал изданию "Крым.Реалии" о том, что нет поводов для беспокойства.

По словам специалиста, результатом любой вспышки является то, что вредители гибнут сами по себе, листья же, которые теряет пальма, отрастут в следующем году. Соответствующее предприятие, которое отвечает за обработку Южного берега Крыма успокаивает жителей региона. По словам представителя, компания планирует провести процедуру осенью, но не отрицает, что порой проблема возникает из-за частников и санаториев, которые обработке не способствуют. 

Полина ИВАНОВА
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