Вредители массово уничтожают пальмы

Одиозное украинское издание "Обозреватель" в очередной раз нашло в Крыму новую проблему. На полуострове якобы умирают пальмы – в доказательство тому журналисты Незалежной приводят фотографии сухих деревьев, некоторые из них непонятно, где сделаны.

Снимки, которые использует украинское СМИ, были опубликованы в Twitter-аккануте скандального блогера RoksolanaToday&Крым, которая уже не раз рассказывала о разных "катастрофах" в регионе, не получивших никакого подтверждения.

На этот раз автор забеспокоилась о пальмах. По ее словам, власти полуострова якобы не занимаются обработкой деревьев от вредителей, а ситуация разрастается до масштабов катастрофы.

Алупка

На ЮБК просто падеж пальм!

вроде долгоносик

обрабатывать нечем у "властей"

нет денег купить pic.twitter.com/ZaKcJa1PES — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 17 июля 2019 г.

"С Абхазии уже завезли самшитовую огнёвку, все кусты в паутине. у Крыма времени нет. Нельзя на паузу ставить Крым. Он умрет", – заявила блогер, которая добавила, что местные жители сами спасают деревья.

При этом о пальмах пишут и местные СМИ. Так, например, бывший директор Никитского ботанического сада Валерий Ежов рассказал изданию "Крым.Реалии" о том, что нет поводов для беспокойства.

Алупка

Сквер имени нашего дважды героя Советского Союза Амет Хана Султана pic.twitter.com/fq4vm5x73o — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 17 июля 2019 г.

По словам специалиста, результатом любой вспышки является то, что вредители гибнут сами по себе, листья же, которые теряет пальма, отрастут в следующем году. Соответствующее предприятие, которое отвечает за обработку Южного берега Крыма успокаивает жителей региона. По словам представителя, компания планирует провести процедуру осенью, но не отрицает, что порой проблема возникает из-за частников и санаториев, которые обработке не способствуют.