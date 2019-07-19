Два взрыва прогремели в Керчи

О случившемся сообщили крымские спасатели

На принадлежащем с 2014 года России полуострове сработали фугасные авиабомбы. К счастью, взрыв произошел на полигоне и был запланирован крымскими спасателями.

Опасные находки были обнаружены в разных районах Керчи. О подозрительных предметах сообщили в экстренную службу местные жители.

Один из них наткнулся на десятикилограммовый снаряд, гуляя по пляжу. Взрывчатка лежал неподалеку от жилых домов. Другую бомбу, весом в полцентнера, заметили коммунальщики на улице Лейтенанта Бувина. Это также была фугасная авиабомба. За находками оперативно отправились спасатели, уточнил начальник главного управления МЧС по Крыму Александр Еремеев.

"Благодаря слаженной работе и высокому профессионализму личного состава взрывоопасные предметы были доставлены на полигон, где с соблюдением всех требований безопасности уничтожены", – рассказал руководитель спасательного ведомства.

Подобные ситуации в Крыму не единичны. Периодически на территории полуострова взрываются "разбросанные" в Великую Отечественную войну бомбы.