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Два взрыва прогремели в Керчи

Фото: www.globallookpress.com
О случившемся сообщили крымские спасатели

На принадлежащем с 2014 года России полуострове сработали фугасные авиабомбы. К счастью, взрыв произошел на полигоне и был запланирован крымскими спасателями. 

Опасные находки были обнаружены в разных районах Керчи. О подозрительных предметах сообщили в экстренную службу местные жители. 

Один из них наткнулся на десятикилограммовый снаряд, гуляя по пляжу. Взрывчатка лежал неподалеку от жилых домов. Другую бомбу, весом в полцентнера, заметили коммунальщики на улице Лейтенанта Бувина. Это также была фугасная авиабомба. За находками оперативно отправились спасатели, уточнил начальник главного управления МЧС по Крыму Александр Еремеев.

"Благодаря слаженной работе и высокому профессионализму личного состава взрывоопасные предметы были доставлены на полигон, где с соблюдением всех требований безопасности уничтожены", – рассказал руководитель спасательного ведомства. 

Подобные ситуации в Крыму не единичны. Периодически на территории полуострова взрываются "разбросанные" в Великую Отечественную войну бомбы. 

Ксения АНДРЕЕВА
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