Тысячелетнее кладбище осталось нетронутым

Ученые из Института археологии РАН и фонда "Археология" нашли античное погребение на юго-востоке Крыма при раскопках древнего некрополя Кыз-Аул. Находка датируется I веком до н. э. – I веком н. э.

"Это... довольно редкий случай, когда удается найти неразграбленный склеп... Похороненные – это, скорее всего, военизированные сарматы, потому что считается, что именно они в это время пришли к власти на Боспоре", -

рассказал "Российской газете" представитель фонда "Археология" Олег Марков.

Он добавил, что сначала археологи решили, что перед ими захоронение жителей Хазарского каганата, относящееся к IX веку, однако затем выяснилось, что находка гораздо старше.

Специалисты считают, что некрополь был частью древнего поселения, который за последние два тысячелетия было частично уничтожено морем. При этом возможно, что в обнаруженном склепе основные сюрпризы еще впереди.

Все, что было на покойниках во время похорон, постепенно проваливается в толщу грунта, поэтому под костями могут находиться многочисленные предметы быта и культуры той эпохи, объяснил Марков.





