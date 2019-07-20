Россия отдала Крым Украине

В Незалежной ликуют

Вести о "признании очевидного" буквально взорвали украинские СМИ.

Поводом для бурного восторга стала досадная ошибка российского посольства в Британии. В Twitter дипмиссии появился пост о русофобской политике НАТО, которая проводится под давлением американской стороны. Сообщение сопровождалось картой мира с базами альянса. Она оказалась устаревшей – с украинским еще Крымом.

FM #Lavrov: Under pressure from Washington which pursues its own geopolitical goals, #NATO countries conduct aggressive anti-Russian policies. In 2018 US spent over $700 bn on this, NATO in total – around $1 tn, Russia’s expenditure on the contrary was less than $50 bn. pic.twitter.com/6I0HMgAXBk — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 июля 2019 г.

Украинский МИД зашелся в экстазе, заметив эту оплошность. Дипломаты Незалежной выразили признательность коллегам. Новость подхватили СМИ. В частности, об этом сообщает "112 Украина".

Примечательно, что о собственных промахах украинцы скромно умолчали. Напомним, один из конфузов случился в ходе выборов главы Незалежной, которые достойны отдельной главы в истории страны. Карта страны без Крыма появилась на одном из избирательных участков, что вызвало грандиозный скандал.

Так или иначе, вопрос о принадлежности полуострова давно закрыт. Порадоваться Крыму в составе Незалежной украинцы могут лишь с помощью устаревших карт.