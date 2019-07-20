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Россия отдала Крым Украине

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной ликуют

Вести о "признании очевидного" буквально взорвали украинские СМИ.

Поводом для бурного восторга стала досадная ошибка российского посольства в Британии. В Twitter дипмиссии появился пост о русофобской политике НАТО, которая проводится под давлением американской стороны. Сообщение сопровождалось картой мира с базами альянса. Она оказалась устаревшей – с украинским еще Крымом.

Украинский МИД зашелся в экстазе, заметив эту оплошность. Дипломаты Незалежной выразили признательность коллегам. Новость подхватили СМИ. В частности, об этом сообщает "112 Украина".

Примечательно, что о собственных промахах украинцы скромно умолчали. Напомним, один из конфузов случился в ходе выборов главы Незалежной, которые достойны отдельной главы в истории страны. Карта страны без Крыма появилась на одном из избирательных участков, что вызвало грандиозный скандал.

Так или иначе, вопрос о принадлежности полуострова давно закрыт. Порадоваться Крыму в составе Незалежной украинцы могут лишь с помощью устаревших карт.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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