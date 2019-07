Россия отдала Крым Украине

Вести о "признании очевидного" буквально взорвали украинские СМИ.

Поводом для бурного восторга стала досадная ошибка российского посольства в Британии. В Twitter дипмиссии появился пост о русофобской политике НАТО, которая проводится под давлением американской стороны. Сообщение сопровождалось картой мира с базами альянса. Она оказалась устаревшей – с украинским еще Крымом.

FM #Lavrov: Under pressure from Washington which pursues its own geopolitical goals, #NATO countries conduct aggressive anti-Russian policies. In 2018 US spent over $700 bn on this, NATO in total – around $1 tn, Russia’s expenditure on the contrary was less than $50 bn. pic.twitter.com/6I0HMgAXBk