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Туристы из Австралии все чаще приезжают в Крым, несмотря на значительное расстояние. По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Пархоменко, жители этого материка пребывают в полном восторге от региона. При этом полуостров посещают и граждане европейских стран, например, Финляндии.
Пархоменко добавила в эфире радио "Спутник Крым", что впечатленный красотами Крыма один австралиец попросил у нее видео о полуострове. Она также рассказала, что европейские путешественники начали возвращаться в регион, ведь после воссоединения Крыма с Россией иностранные туристы, как подчеркнула отельер, не так активно интересовались отдыхом в этом месте.
"Сейчас едет Европа. И едет Одесса. Начали понимать, что мы не враждебная территория, у нас все хорошо",
– цитируют отельера РИА Новости.
Пархоменко также рассказала и об общем турпотоке. Оказывается, к середине лета все небольшие отели заполнены – свободных мест не найти. А у некоторых гостиниц есть бронь 90% номеров уже на сезон 2020 года. Так как туристы, которые погостили в этих местах, сразу же думают о своем отдыхе на следующий год.
"Так что следующее лето уже продано", – отметила Пархоменко.
Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. На Западе не приняли выбор жителей полуострова, введя санкции против РФ. Впрочем, в Европе в последнее время все чаще говорят о том, что рестрикции бесполезны, а, следовательно, их стоит отменить.
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