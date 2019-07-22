Европейские путешественники поняли, что на полуострове безопасно отдыхать

Туристы из Австралии все чаще приезжают в Крым, несмотря на значительное расстояние. По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Пархоменко, жители этого материка пребывают в полном восторге от региона. При этом полуостров посещают и граждане европейских стран, например, Финляндии.

Пархоменко добавила в эфире радио "Спутник Крым", что впечатленный красотами Крыма один австралиец попросил у нее видео о полуострове. Она также рассказала, что европейские путешественники начали возвращаться в регион, ведь после воссоединения Крыма с Россией иностранные туристы, как подчеркнула отельер, не так активно интересовались отдыхом в этом месте.

"Сейчас едет Европа. И едет Одесса. Начали понимать, что мы не враждебная территория, у нас все хорошо",

– цитируют отельера РИА Новости.

Пархоменко также рассказала и об общем турпотоке. Оказывается, к середине лета все небольшие отели заполнены – свободных мест не найти. А у некоторых гостиниц есть бронь 90% номеров уже на сезон 2020 года. Так как туристы, которые погостили в этих местах, сразу же думают о своем отдыхе на следующий год.

"Так что следующее лето уже продано", – отметила Пархоменко.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. На Западе не приняли выбор жителей полуострова, введя санкции против РФ. Впрочем, в Европе в последнее время все чаще говорят о том, что рестрикции бесполезны, а, следовательно, их стоит отменить.