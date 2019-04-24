Срочно вызвали саперов: у Крымского моста нашли бомбу

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Во время строительства железной дороги рядом с Крымским мостом был
обнаружен опасный снаряд. Об этом сообщили в главке МЧС по республике Крым.
"Сообщение об опасной находке поступило от рабочих, которые подготавливали местность для прокладки железнодорожных путей в 1,5 километрах от с.Чистополье. Во время обследования грунта металлодетектором они на глубине около трех метров обнаружили предмет", – говорится в сообщении ведомства.
У саперов возникли подозрения, что этим предметом является боеприпас времен Великой Отечественной войны. Достав его из земли, они убедились, что это авиационная бомба SD–100-1. В МЧС отметили, что в этом районе шли кровопролитные бои, в которых часть солдат Крымского фронта отбивали атаки гитлеровской Германии.
Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.
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