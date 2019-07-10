Киев потерял туристов на пляжах Крыма

Украинские СМИ обеспокоены, что на полуострове срывается курортный сезон

Отсутствие давки на пляжах Крыма взволновало украинцев. СМИ Незалежной ежедневно публикуют сводки с российских курортов, доказывая, что раньше там бывало гораздо больше отдыхающих.

"По заявлению Аксенова, Крым ожидает 7 миллионов туристов… А что на практике – уже июль, разгар сезона, а туристов все нет и нет", – приводит "Обозреватель" сообщение пользователя из Twitter.

"Помнится, в июле 2005 в Алуште, под аквапарком, на берег нельзя было сойти, тела лежали штабелями, как тюлени", – ностальгирует подписчик издания под псевдонимом Пингвин.

В качестве подтверждения издание публикует найденные в Сети фотографии Массандровского пляжа. Утверждается, что они сделаны 9 июля в 14:30. Вот только снимки, скорее, опровергают сообщения о срыве сезона. Многочисленные отдыхающие лежат у самой воды на песке, предпочитая загорать, а не скрываться в тени под тентами. Но ассоциации с селедкой в банке, действительно, нет. Вероятно, журналисты укрСМИ скучают именно по таким ощущениям тела соседа на пляже.