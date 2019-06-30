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Попытка британцев изолировать Крым провалилась

Фото: www.globallookpress.com
На полуострове не заметили "диверсии"

Регион никак не пострадает из-за блокировки продажи билетов.

Напомним, ранее стало известно, в одной из крупнейших в мире систем поиска Skyscanner исчезли авиабилеты в Крым. При запросе сайт не предлагает никаких вариантов. Так, до Симферополя с помощью этого сервиса добраться невозможно с 28 июня.

Тем временем в Крыму отреагировали на прекращение продаж. Сложившаяся ситуация практически не повлияет на турпоток. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он отметил, что россияне и без британцев прекрасно знают, как добраться до крымских курортов. Больших организованных групп иностранных туристов на полуострове нет, а тем, кто посещает Крым в частном порядке, поездки организуют туристические компании.

"Это техническая неполадка с их стороны или реакция на санкции – Крыму от этого ни холодно, ни жарко. Мы уже привыкли к подобным моментам и давно к этому адаптировались. Все знают, как ездить и как добираться в Крым",

подчеркнул Черняк в беседе с РИА Новости.

Представители британской компании накануне прокомментировали пропажу билетов в Крым. Возможно, причиной стали технические неполадки, отметили в Skyscanner. Однако РБК со ссылкой на собственный источник пишет, что дело может быть в антироссийских санкциях.

"В теории санкции не запрещают этого делать",

сказал собеседник издания.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европа начала признавать Крым российским.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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