Киев лишил Крым триллионов рублей

На полуострове подсчитали ущерб от пребывания в составе Украины

Власти Киева десятилетиями вели недружественную политику в отношении Крыма и его жителей. Денег в развитие полуострова не вкладывалось, инфраструктура не поддерживалась в должном состоянии. В результате Крыму был нанесен ущерб на 2,5 трлн рублей. Таковы подсчеты специальной рабочей группы, организованной при Госсовете Крыма.

"Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы. Таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", – передает "Крыминформ".

Доказательством недофинансирования Крыма служат данные об износе, в частности, коммунальных сетей. Так, к 2014 г. оборудование водосточных станций было изношено на 76%, канализационных – на 54% и т.д.

Отдельно эксперты подсчитали убытки из-за энергоблокады, которую Киев ввел в 2015 году.

"Общий ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, составил 1 млрд рублей, недополученных выгод – 1,5 млрд рублей", – уточнили в Госсовете.

Подсчет убытков, понесенных Крымом в результате действий – и бездействия – Киева, на полуострове начали вести после того, как украинская сторона стала требовать возмещения ущерба за активы, утраченные после выхода Крыма из украинской юрисдикции.