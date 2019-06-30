Сегодня корабль должен прибыть в порт Одессы

Американский эсминец с "Томагавками" на борту примет участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. "Карни" уже вошел в акваторию Черного моря и направляется в порт Одессы. Перемещения можно отследить на сайте MarineTraffic.

Учения в северо-западной части Черного моря пройдут с 1 по 12 июля. В маневрах, где задействованы 32 корабля и 24 самолета, участвуют 19 стран.

Это уже пятое с начала 2019 года появление военного корабля США в регионе, отмечает РИА Новости. Ранее силы Черноморского флота отслеживали действия эсминца Ross. Апрельский визит был связан с совместными с Болгарией и Грузией учениями.

В Сети тем временем пользователи по традиции упражняются в остроумии относительно американского боевого корабля и "москитного флота" Незалежной. Некоторые пользователи с сарказмом отмечают, что от украинского флота осталось всего ничего после ареста кораблей из-за провокации в Керченском проливе. Другие иронизируют, что американцы приплыли посмотреть на Крымский мост (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Совместные учения" как-то вызывают недоумение! Два эсминца США и "флот" Украины? Было пару катеров и те, пока ещё под арестом? А где флот?" "Уж не на Крымский ли мост приперлись поглазеть?)))" "Большому кораблю большую торпеду, в борт по ниже ватерлинии", "какие учения? три корыта у нас стоят, с тазиками учатся что ли?"

– пишут комментаторы.