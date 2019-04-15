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Российские корабли взяли на прицел эсминец США

Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Page
Силы ЧФ отслеживают каждое действие "гостя"

Американский эсминец Ross, вошедший в Черное море 14 апреля, находится под пристальным взором Черноморского флота.

Об этом сообщили в Национальном в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ. Корабль оказался под присмотром сразу, как только он вошел в акваторию, передает телеканал "Царьград".

"При заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота",

рассказали ТАСС в центре.

Действия эсминца также тщательно отслеживают судно патруля "Василий Быков" и разведывательный "Иван Хурс".

Ракетоносный USS Ross (DDG-71) вооружен крылатыми ракетами "Томагавк", зенитными ракетами RIM-156 современного семейства SM-2, а также оснащен пулеметно-пушечным оружием. Эсминец может принять один вертолет – Sikorsky SH-60 Seahawk. В Европе на регулярной основе он размещается на испанской военной базе в Рота, пишет "Интерфакс". Корабль задействован в создании поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны континента.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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