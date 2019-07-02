"С Крымом или без": украинцы поставили точку в отношениях с РФ

В Незалежной отреагировали на заявление партийного рок-исполнителя

Шокирующее заявление ярого русофоба Святослава Вакарчука о том, что Крым – часть РФ, сбило с толку россиян. В недоумении пребывает даже официальный спикер МИД Мария Захарова, которой всегда есть, что сказать. Но тут она была немногословной.

"Что-то я уже за них волнуюсь",

– написала Захарова на своей странице в Facebook, приложив соответствующее видеодоказательство.

Спикера внешнеполитического ведомства поддержали более тысячи человек, которые лайкнули ее пост. Сотни пользователей не удержались от комментариев. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Всю ночь учил текст чтобы не перепутать...и таки проболтался", "Вода кипит пока её подогревают. Но видать газ заканчивается, греть нечем... Скоро кипяток остынет, выпадет осадок и все успокоиться. Такова жизнь", "Руки прочь от Российского Крыма!"

– отозвались россияне. Впрочем, не смогли пройти мимо и граждане Украины.

"Да вы за себя волнуйтесь, Украина – с Крымом или без, с Донбасом или без – от вас УШЛА", – отреагировал один из них.

"Россия должна быть в тройке ведущих экономик, и неизвесто кто будет на третьем США или Китай. Украинская экономика должна не уступать французской. Вот вам тренд. А чей Крым никого не волнует. Надоели и те и другие", – разрешил спор кто-то из подписчиков Захаровой.

Напомним, накануне в Харькове фронтмен украинской рок-группы и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук признал Крым российской территорией., а позже попытался оправдаться за свои слова.

Полуостров вошел в границы РФ в 2014 году в результате референдума.











