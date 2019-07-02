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Россия заплатила взнос в Совет Европы

Фото: www.globallookpress.com
Москва выполнила обещание

Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген рассказал, что Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Хольтген добавил, что оплата составила около 33 млн евро, сообщает РИА "Новости". Москва прекратила выплаты в бюджет СЕ в конце июня 2017 г., объявив, что деньги будут внесены тогда, когда права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будут полностью восстановлены. 

ПАСЕ пригласила Россию к участию в июньской сессии на прошлой неделе, 26 июня была принята резолюция, подтверждающая права делегации РФ в полном объеме. 

Пять лет назад из-за событий в Крыму и Донбассе Россия была лишена основных прав в ПАСЕ. Затем в Ассамблее вынуждены были признать, что это привело к финансовым трудностям: бюджет был заморожен на 9%, его дефицит достиг 1,5 млн евро.

Весной в ПАСЕ подготовили резолюцию, приглашающую российскую делегацию вернуться. Украина, Грузия и Великобритания подготовили свыше 200 поправок к документу, однако принята была лишь одна, и голосование прошло в пользу России. 

Валентина МАЙОРОВА
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