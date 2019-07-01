Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Председатель ПАСЕ лично боролся за возвращение России

Фото: www.globallookpress.com
Парламентарии представляют граждан своих стран, поэтому их нельзя ущемлять в правах

Российская делегация вернулась к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на противодействие некоторых членов ассамблеи. Об этом заявил член сената Испании Педро Аграмунт, возглавлявший ПАСЕ в 2016-2017 годах.

По словам Аграмунта, он сам много боролся за возвращение России в ПАСЕ:

"Парламентаризм – основа демократии. У парламентариев особая миссия, они представляют мнение граждан, поэтому важно их присутствие в международных организациях", – цитирует экс-председателя ПАСЕ "Дума ТВ".

Фото: duma.gov.ru

Выступая на секции "Международная безопасность: диалог законодателей для мира и стабильности" международного парламентского форума, Аграмунт отметил, что периодически чиновники разных страны пытаются через членов международных ассамблей вмешиваться в дела парламентских институтов. Но этого допускать нельзя: руководить функционерами должны депутаты, а не наоборот.

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве 1-3 июля. По инициативе Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным 800 законодателей и экспертов из 132 стран обсудят важнейшие мировые проблемы и вопросы межпарламентского взаимодействия.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

"Прекрасный парень": Путин впечатлил неугомонного Трампа

Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей