Председатель ПАСЕ лично боролся за возвращение России

Парламентарии представляют граждан своих стран, поэтому их нельзя ущемлять в правах

Российская делегация вернулась к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на противодействие некоторых членов ассамблеи. Об этом заявил член сената Испании Педро Аграмунт, возглавлявший ПАСЕ в 2016-2017 годах.

По словам Аграмунта, он сам много боролся за возвращение России в ПАСЕ:

"Парламентаризм – основа демократии. У парламентариев особая миссия, они представляют мнение граждан, поэтому важно их присутствие в международных организациях", – цитирует экс-председателя ПАСЕ "Дума ТВ".

Выступая на секции "Международная безопасность: диалог законодателей для мира и стабильности" международного парламентского форума, Аграмунт отметил, что периодически чиновники разных страны пытаются через членов международных ассамблей вмешиваться в дела парламентских институтов. Но этого допускать нельзя: руководить функционерами должны депутаты, а не наоборот.

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве 1-3 июля. По инициативе Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным 800 законодателей и экспертов из 132 стран обсудят важнейшие мировые проблемы и вопросы межпарламентского взаимодействия.