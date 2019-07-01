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Мировую стабильность подрывают действия США

Фото: www.globallookpress.com
Парламентариев разных стран призвали дать отпор Вашингтону

США, придерживаясь лозунга о собственной исключительности, продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, не стесняясь использовать грубые методы силового, экономического и информационного давления. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на международном форуме "Развитие парламентаризма" 1 июля в Москве.

По мнению спикера Госдумы, действия Вашингтона подрывают международное право, которое формировалось десятилетиями, и приводят к росту напряженности во всем мире. Это является "серьезным вызовом глобальной стабильности", ответ на который должны дать, в первую очередь, парламентарии.

"Задача межпарламентских структур – заниматься выработкой решений, которые волнуют наши страны", – цитирует "Дума ТВ" Володина.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Володин предостерег коллег от двух крайностей, в которые порой скатываются законодатели разных стран: от так называемого "парламентского туризма" и скатывания в демагогию. И то, и другое не способствует укреплению авторитета парламентских органов, убежден российский спикер.

II Международный форум "Развитие парламентаризма" открылся в Москве 1 июля и продлится 3 дня. В мероприятии, организованном Госдумой во главе с ее председателем, принимают участие около 800 человек из 132 государств, в том числе 41 спикер зарубежных парламентов.

Николай ВИКТОРОВ
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