"Наглое упорство США": в Крыму разгневаны из-за американского эсминца в Черном море

Вашингтон не намерен отказываться от агрессивных планов

Заход американского эсминца "Карни" в Черное море является ни чем иным, как "наглым упорством США". Такое мнение выразилглава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, подобное поведение со стороны Вашингтона "направлено на создание напряженности в международных отношениях"

"Оно говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", -– приводит слова Гемпеля РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что у российской армии и флота за последние годы появилось самое современное оружие, в разы превосходящее американское.

Напомним, эсминец ВМС США примет участие в военно-морских учениях Sea Breeze-2019, которые пройдут с 1 по 12 июля."Карни" уже вошел в акваторию Черного моря и направляется в порт Одессы.