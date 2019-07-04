Пожилого дончанина украинские силовики силой вывезли из собственной квартиры

Экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, об аресте которого сегодня сообщили украинские СМИ, насильно вывезли из Снежного, подконтрольного народной республике, сотрудники СБУ еще в середине прошлой недели. Об этом рассказал его адвокат Роман Гонтарев.

По его словам, 58-летнего мужчину задержали украинские спецслужбы 27 июня в своей квартире в городе Снежное. Затем бывшего ополченца перевезли через линию соприкосновения на подконтрольную Киеву территорию.

"28 июня, в день конституции Украины, он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца", – заявил в"Русской службе BBC" защитник.

Подробности дела адвокат не сообщил, сославшись на тайну следствия.





Между тем, дочь арестованного Мария сказала изданию, что ее отца обвиняют по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины ("Создание террористической группы или террористической организации"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Родственница считает, что мужчину задержали из-за того, что он в 2014 г. был начальником противовоздушной обороны в Снежном, рядом с которым был сбит малайзийский пассажирский лайнер.

""Боинг" теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он значился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом. Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой – обычный военный, просто стоял на блокпосту. Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле", – подчеркнула Мария.

Сегодня в Сети можно найти фотографии Цемаха, где четко видны следы раны на голове мужчины. В начале текущей недели экс-советник правительства ДНР Роман Манекин в своем Facebook обнародовал письмо, которое ему прислал заинтересованный подписчик, с подробностями похищения бывшего военнослужащего ДНР. В частности, там говорится, что за домом Цемаха и его семьей следили "два светловолосых молодых человека".

"Машину свою они ставили чуть поодаль в зеленых насаждениях, что в обилии растут вокруг бывшего Политцентра. Утром Цемах Владимир Борисович отвез свою жену на работу (директор Снежнянского Горного техникума), вернувшись, получил по голове удар бутылкой, после чего на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков на коляске под видом парализованного отца по подложным документам. На следующее утро в пятницу, жене Цемах Ирине Владимировне на почту в техникум пришло представление от украинского адвоката, что именно он будет защищать его на суде", – утверждается в письме.

Отмечается, что украинские силовики сработали "профессионально, действовали днем и абсолютно нагло".

