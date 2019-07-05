Нибиру
- Апокалипсис будет: Нибиру ударит из Антарктиды
- Виновата Нибиру: люди превратятся в живых мумий
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
В Незалежной нет денег на банальную перепечатку бюллетеней. Отсутствие финансовой возможности ставит под угрозу проведение выборов в Верховную раду, которые намечены на 21 июля.
Виной всему повторная жеребьевка очередности кандидатов в листах для голосования. Так объяснил гипотетический срыв руководитель партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Ситуация достаточно опасная, поскольку часть бюллетеней уже напечатана. Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, а на это надо иметь ресурс, который в бюджете не предусмотрен",
– заявил партиец телеканалу "1+1", подчеркнув, что предотвратить крах политической конструкции в Раде поможет суд своим "взвешенным и сбалансированным решением".
Накануне, 4 июля, постановление о повторной жеребьевке вынес Шестой апелляционный административный суд, удовлетворив требование Аграрной партии Незалежной, напоминает ТАСС. на что в Центризбиркоме страны ответили, что намерены оспаривать решение судебной инстанции, так как уже напечатано более 5 млн. бюллетеней.
Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды