Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Отсутствие денег на Украине угрожает выборам в Раду

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСюрприз будет: Зеленский сделал ставку на незнакомцев
В бюджете страны не предусмотрели форс-мажор

В Незалежной нет денег на банальную перепечатку бюллетеней. Отсутствие финансовой возможности ставит под угрозу проведение выборов в Верховную раду, которые намечены на 21 июля.

Виной всему повторная жеребьевка очередности кандидатов в листах для голосования. Так объяснил гипотетический срыв руководитель партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков. 

"Ситуация достаточно опасная, поскольку часть бюллетеней уже напечатана. Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, а на это надо иметь ресурс, который в бюджете не предусмотрен",

заявил партиец телеканалу "1+1", подчеркнув, что предотвратить крах политической конструкции в Раде поможет суд своим "взвешенным и сбалансированным решением".

Накануне, 4 июля, постановление о повторной жеребьевке вынес Шестой апелляционный административный суд, удовлетворив требование Аграрной партии Незалежной, напоминает ТАСС. на что в Центризбиркоме страны ответили, что намерены оспаривать решение судебной инстанции, так как уже напечатано более 5 млн. бюллетеней.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Абсурд по-американски: как "пшик" обернулся реальными санкциями

Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей