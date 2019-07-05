В бюджете страны не предусмотрели форс-мажор

В Незалежной нет денег на банальную перепечатку бюллетеней. Отсутствие финансовой возможности ставит под угрозу проведение выборов в Верховную раду, которые намечены на 21 июля.

Виной всему повторная жеребьевка очередности кандидатов в листах для голосования. Так объяснил гипотетический срыв руководитель партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Ситуация достаточно опасная, поскольку часть бюллетеней уже напечатана. Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, а на это надо иметь ресурс, который в бюджете не предусмотрен",

– заявил партиец телеканалу "1+1", подчеркнув, что предотвратить крах политической конструкции в Раде поможет суд своим "взвешенным и сбалансированным решением".

Накануне, 4 июля, постановление о повторной жеребьевке вынес Шестой апелляционный административный суд, удовлетворив требование Аграрной партии Незалежной, напоминает ТАСС. на что в Центризбиркоме страны ответили, что намерены оспаривать решение судебной инстанции, так как уже напечатано более 5 млн. бюллетеней.