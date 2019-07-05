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Зеленский сделал ставку на незнакомцев

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной оказался рисковым парнем

Президент Украины Владимир Зеленский может жестоко разочароваться после выборов в Верховную раду. Об этом предупредила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Она признала, что пропрезидентская партия "Слуга народа" имеет сейчас хороший рейтинг, и многие ее кандидаты пройдут в парламент. Но для Зеленского это не будет означать победы и одобрения всех законодательных инициатив:

"Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке (кандидатов). Проблема не в том, что мы их не знаем, а в том, что президент не знает, кто идет в его списке, он никогда их не видел, он никогда с ними не работал, он не знает, что это за люди", – отметила Тимошенко в эфире Newsone.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

По мнению политика, Зеленский сильно рискует, рассчитывая, что его работе будут помогать будущие законодатели от "Слуги народа". Сами же украинцы уже настолько впали в уныние, что готовы поддерживать политические амбиции звезд шоу-бизнеса, только бы ощутить изменения в стране:

"Украинцы хотят перемен, и они думают, что их можно получить, если назначить на высшие политические должности людей, которые никогда не были в политике. Они делают это из-за отчаяния", – сделала вывод бывший кандидат в президенты Незалежной.

Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады сразу после инаугурации. Выборы народных депутатов Украины теперь состоятся досрочно, не в октябре, а 21 июля. Впрочем, по некоторым данным, избирательный процесс может быть сорван.

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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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