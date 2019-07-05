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Команде Зеленского указали на ошибку

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В Киеве перенесли столицу Канады в Торонто

Географическую оплошность допустили в пресс-службе президента Незалежной Владимира Зеленского. Ее представители в релизе перепутали столицу Канады.

Из Оттавы главный город страны с легкой руки безграмотной команды Зеленского был перенесен в Торонто, куда глава государства направлялся для участия в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, пишет Strana.ua.

Затем неточность заметили и устранили, уточняет "ФедералПресс". Текст был сформулирован иначе: Торонто – столица канадской провинции Онтарио

Мимо географической ошибки не смогла пройти бывший вице-спикер Украины, депутат Рады Ирина Геращенко и решила ликвидировать безграмотность.

"Вниманию пресс-службы президента. Столица Канады – Оттава. НЕ Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии",

написала парламентарий в своем Facebook. На что подписчики ее похвалили: мол, отругала пресс-секретаря не напрасно. 

"Тут критика команды Зеленского по делу, очевиден ляп", – отреагировал кто-то из комментаторов.    

Однако позже, проводя работу над ошибками, Геращенко сама села в лужу, продемонстрировав ограниченный кругозор. Ирина Владимировна разместила столицу Нидерландов в Гааге, за что сразу же поплатилась. Подписчики народной избранницы обсмеяли ее под соответствующим постом, который затем она подкорректировала.

"Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию",

– согласилась депутат, ответив таким образом на язвительные замечания. 

Явная промашка офиса президента стала поводом для едких комментариев. Некоторые пользователи выложили список столиц, выразив надежду, что за пять лет команда Зеленского его запомнит, отмечает телеканал "360". Хотя не все из написанного стоит брать на заметку.

 

Ксения АНДРЕЕВА
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