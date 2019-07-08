Отдыхающие выкладывают ужасающие кадры

Побережье Азовского моря на Украине заполонили громадные медузы корнероты. На некоторых пляжах они прибиваются к берегу целыми стаями. Зрелище не из приятных.

Понятно дело, что в воду туристы не заходят: во-первых, неприятно, во-вторых, страшно. Медузы больно жалят. Их "укусы" могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию.

Массовая атака морских гадов зафиксирована в Кириловке. Один из отдыхающих показал медузу-гиганта в Instagram. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Вместо нашествия отдыхающих, в Кирилловке нашествие медуз. Возможно мягко говоря не совсем удачный старт сезона, заставит владельцев баз задуматься о ценах и сервисе",

– подписал видео медузолов.

Комментаторы поста разделились на несколько лагерей. Одни просто ужаснулись, другие согласились с автором, третьи предупредили, где еще можно встретиться с морскими обитателями.



"Ужас, они же жалят", "Яка гадость", "По-моему это крокодил", "В Геническе их там тоже куча, помню как за ногу хапанула, пекло час где-то", "Былы в Геническе,там медуз море,еще и ядовитые есть", – ответили интернет-пользователи.

О вторжении медуз в Геническе свидетельствует еще одно видео на YouTube-канале.



