Зеленский готовится к встрече с Путиным

В Киеве оценили вероятность скорых переговоров двух президентов

Личная встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать, а через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", – объяснил Данилюк в интервью "Левому берегу".

Впрочем, вряд ли Киев будет настаивать на скорой встрече. И дело вовсе не в том, что Зеленский опасается остаться наедине с опытным Путиным, подчеркнул глава СНБО. Причина в том, что в данный момент Москва более заинтересована в общении с Киевом, считает Данилюк.

"Переговоры происходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются исходя из интересов и возможностей в этот момент. Сейчас они могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций", – указал глава СНБО.

Ранее Зеленского упрекнули в том, что он не поехал на саммит G20, упустив возможность личной встречи сразу с несколькими мировыми лидерами.