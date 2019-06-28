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"Не позвали?": на Украине раскритиковали Зеленского за G20

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский народ не простил своему президенту отсутствие на саммите "Большой двадцатки"

Президент Незалежной Владимир Зеленский устроил себе выходной в День Конституции. Отметил праздник новоиспеченный политик в кругу друзей, подписав фотоотчет: 

"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье".  

На снимке за одним столом с украинским лидером сидит глава его администрации Андрей Богдан, первый помощник Сергей Шефир и другие товарищи. 

Между тем украинцам не понравилось, что президент отдыхает. Народ так и не смог ему простить отсутствия на "Большой двадцатке". (Орфография и пунктуация авторские). 

"А в это время на саммите G20 уже все забыли про принцип, который действовал все пять лет при Порохе "ничего не решать про Украину за спиной Украины". Кстати, а почему вы не там? Это ж вроде работа Президента? Не позвали, что ли?",

– саркастично поинтересовался представитель народа под фотографией с улыбающимся президентом.  

"Праздник это хорошо, а как же саммит g20? Что вчера пожаловались что работать не дают и все, сдулись? Стыдно за такого президента", "Парень весело проводит время. Сейчас в Осаке все решат и вообще можно на работу не ходить", – согласились другие подписчики.   

Однако нашлись и те, кто поощрил тунеядство Владимира Александровича. Ему пожелали восстановить потраченные силы и после саммита в Осаке наверстать упущенное.

"Вованчик (извини за простоту) ты красава, на выходных наберись сил и опять в бой. Порви их в лахмотья, мы с тобой, удачи тебе и счастья",

– написал сторонник.

Остальные же напомнили Зеленскому, что сейчас не время отдыхать, нужно заниматься государственными делами, которых накопилось слишком много.

"Люди ждут дел и перемен в стране, а не фотоотчетов о празднованиях в кругу друзей", "Когда вы так успели устать?", "Картина маслом "В ожидании шаурмы", "Котик" возможно на сцену обратишься обещаю купить билет на 95 квартал ???", "Не в костюме"? Устал, аж дважды надел костюм. До этого за всю жизнь тоже дважды надевал: на выпускной и на свадьбу", – накинулись недовольные. 

Напомним, 28-29 июня в японской Осаке проходит саммит "Большой двадцатки". На полях G20 уже прошла встреча, которую, затаив дыхание, ждал весь мир. Речь идет о диалоге президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Стороны коснулись вопросов о контроле над вооружениями, ситуации в Венесуэле, Сирии, Иране и на Украине.

Ксения АНДРЕЕВА
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