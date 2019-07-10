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Вашингтон отказался выполнять договор с Москвой, заключенный
во время политического кризиса на Украине в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир
Путин в интервью для нового документального фильма Оливера Стоуна "В
борьбе за Украину".
"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы (не говорим). Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены",
– приводит слова российского лидера ТАСС.
В детали разговора с главой Белого дома Путин вдаваться не стал, сославшись на конфиденциальность беседы, сообщает "Комсомольская правда".
В то же время некоторые подробности той телефонной беседы между президентами России и США в мае прошлого года раскрыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы российской дипломатии, Барак Обама просил Владимира Путина не отговаривать тогдашнего президента Украины Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией.
Данный документ требовал от украинского лидера добровольно отказываться от прерогатив верховного главнокомандующего и обязаться использовать полицию и ОМОН только для охраны правительственных зданий. Кроме того, в нем Янукович соглашался на проведение в стране досрочных президентских выборов, напоминает "Царьград".
Всем было ясно, "что это перебор", но тем не менее российская сторона выполнила свою часть договоренностей и не стала отговаривать Януковича от подписания соглашения. "А потом наутро, как вы знаете, президент Янукович отбыл в Харьков. Тут же начались захваты правительственных зданий – резиденции президента, парламента", – рассказывал Лавров.
В интервью Стоуну Путин указал на то, что кризис в отношениях России и Украины вызван госпереворотом 2014 года, а также "пропагандой действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий". В то же время российский лидер выразил убеждение, что страны помирятся: "Сближение неизбежно. Во всяком случае неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал более чем дружеских, союзнических отношений".
Фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) был показан 6 июля на кинофестивале в Таормине. Российская премьера состоится на телеканале "Россия 1" 19 июля.
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