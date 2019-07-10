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Украинцы подали петицию за то, чтобы в стране прошел военный парад в День независимости, 24 августа 2019-го. Просьбу не капитулировать перед противником граждане Украины зарегистрировали на сайте президента государства Владимира Зеленского.
Автор петиции отмечает, что проведение парада – это символ, показывающий не только силу, но и "непреодолимость украинского войска", а также способ продемонстрировать лучшие образцы военно-промышленного комплекса и акт почтения памяти погибших за мир на Украине. Он призвал лидера украинцев выразить уважение ветеранам и военным, которое они заслуживают, а также не слушать советников.
"Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции",
– говорится в тексте петиции, поданной 9 июля.
На момент выхода этого материала, под ней подписались 1011 граждан. Чтобы глава Незалежной рассмотрел просьбу жителей, необходимы голоса 25 тыс человек, собранные за 93 дней.
В августе 1991 г. Украина получила независимость в результате серьезного общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Всеукраинский референдум оформил создание нового государства, что поддержали 90,3% украинцев.
Ранее Зеленский объявил о том, что День независимости страна будет отмечать по-новому. Он решил выделить 300 млн гривен ($11,7 млн), которые предполагалось потратить на военный парад, на премии военным.
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