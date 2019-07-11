"Сломался": украинцы испугались за своего президента

У Зеленского началась истерика

С новым лидером Незалежной Владимиром Зеленским творится что-то неладное, полагает местный политолог Дмитрий Корнейчук. Не случилось ли чего, задается вопросом он.

"У Зеленского из-за резкого падения рейтинга началась истерика? То Владимир Александрович вопит на ужгородских таможенников, то выгоняет со встречи секретаря бориспольского горсовета", – напомнил Корнейчук со своей страницы в Facebook о недавнем скандале с выдворением из зала "разбойника" Ярослава Годунка.

А между тем прошло каких-то полтора месяца с тех пор, как новый президент возглавил государство, обратил внимание политолог. "Сломался", – вынес "приговор" он, освежив в памяти приписанную Ленину фразу о том, что у руля страны может стоять каждая кухарка.

"Таки сложно кухарке управлять государством?" – риторически заключил Корнейчук.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине. В прошлом новоявленный политик работал актером и шоуменом.