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"Сломался": украинцы испугались за своего президента

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
У Зеленского началась истерика

С новым лидером Незалежной Владимиром Зеленским творится что-то неладное, полагает местный политолог Дмитрий Корнейчук. Не случилось ли чего, задается вопросом он. 

"У Зеленского из-за резкого падения рейтинга началась истерика? То Владимир Александрович вопит на ужгородских таможенников, то выгоняет со встречи секретаря бориспольского горсовета", – напомнил Корнейчук со своей страницы в Facebook о недавнем скандале с выдворением из зала "разбойника" Ярослава Годунка.

А между тем прошло каких-то полтора месяца с тех пор, как новый президент возглавил государство, обратил внимание политолог. "Сломался", – вынес "приговор" он, освежив в памяти приписанную Ленину фразу о том, что у руля страны может стоять каждая кухарка. 

"Таки сложно кухарке управлять государством?" – риторически заключил Корнейчук.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине. В прошлом новоявленный политик работал актером и шоуменом. 

Ксения АНДРЕЕВА
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