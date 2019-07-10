Президент Украины оказался недоволен его словоохотливостью

Владимир Зеленский провел совещание по вопросам развития Киевской области и города Борисполя. Однако встреча омрачилась скандалом: глава Незалежной выставил секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунко.

Зеленский обсуждал с чиновниками и врачами вопрос функционирования Бориспольской больницы. Президент Украины был шокирован, в каких условиях пациентам приходиться там лежать. Годунок отметил, что город не может финансировать учреждение, потому что глава Бориспольской РГА Александр Туренко отобрал ее у властей, которые на 50% были соучредителями.

Тогда президент Украины заявил, передает "Интерфакс", о том, что всегда просит найти ему информацию в интернете о людях, "которые много кричат". Зеленский начал читать что-то в своем телефоне.

"Я тут прочитал газеты, скажите, это правда или нет: так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса – "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич. Это Вы?"

– спросил у Годунка Зеленский.

Как видно из ролика совещания, которое транслировал телеканал "112 Украина", чиновник ответил положительно.

"Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста", – начал повышать голос на Годунка Зеленский.

Политик возмутился требованием главы государства, назвав происходящее цирком, и напомнил ему о его предвыборном заявлении о том, что все украинцы – президенты.

"Да иди уже, Господи. Ты – точно не президент, потому что у президента нет криминала...Иди, гуляй!" – не выдержал Зеленский, который извинился перед другими участниками совещания за эмоции.