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Зеленскому предрекли страшную участь

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Разгон всех "уголовников и душевнобольных" добром не закончится

Если президент Украины Владимир Зеленский не прекратит избавлять правительство от людей с криминальным прошлым и неустойчивой психикой, то он рискует остаться в гордом одиночестве. Такого мнения придерживается телеведущий Владимир Соловьев. 

Он не смог пройти мимо сегодняшнего инцидента, когда Зеленский выгнал с совещания чиновника Ярослава Годунко, напоминает "СвободнаяПресса". Секретарь городского совета Борисполя, разъяснил глава государства, был не чист перед законом.   

"У Зеленского есть шанс остаться одному, если он начнет выгонять из власти уголовников и душевнобольных. Секретаря горсовета Борисполя выгнал, а Луценко, Парубий и прочие все ждут своего часа",

написал Соловьев в своем телеграмм-канале.

Скандал с последующим устранением из зала разразился после выкриков Годунко, уточняет "Царьград". Зеленский обратил внимание на горлопана и попросил собрать о нем досье. Выяснилось, что чиновник был ранее судим за разбой. 

"Трудно будет Зеленскому в этой мафиотской стране", – пожалел президента читатель "Утро.ру" в комментариях к соответствующей статье (орфография и пунктуация автора сохранены).  

Ксения АНДРЕЕВА
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