Киев грозит Москве новыми страшными санкциями из-за моряков

Украинский эксперт увидел в России "неблагополучную ситуацию"

Москву вынудят освободить украинских моряков, арестованных осенью прошлого года за нарушение госграницы в Черном море, в силу ряда объективных причин, в том числе из-за возможных новых санкций. К такому выводу пришел ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, президент России Владимир Путин заинтересован в выполнении вердикта международного морского трибунала, обязавшего РФ немедленно и без всяких условий вернуть украинцев домой, поскольку "наглое невыполнение его решений не может остаться без внимания западного мира, как бы либеральным он ни был".

"Дополнительные санкции за невыполнение будут очень жесткими", – заявил военный пенсионер изданию "Обозреватель".

Правда, добавил он, не стоит ожидать, что рестрикции будут наложены в ближайшее время, но то, что "наши моряки будут освобождены, я верю".





По его мнению, российский лидер "хочет добиться отмены санкций, восстановить статус-кво России как полноценного и невиновного мирового лидера и так далее". Богдан считает, что один из путей к достижению этой цели – освобождение украинских военнослужащих.

"Дополнительный аргумент в пользу выполнения решения трибунала – неблагополучная ситуация в России", – убежден генерал-лейтенант в отставке.

При этом он отметил, что "Путин будет пытаться склонить Украину к невыгодным условиям освобождения моряков. По его словам, такая попытка уже имела место быть – Богдан вспомнил историю с нотами МИД РФ и Незалежной и скандал между украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным, когда тот в обход лидера нации отверг условия Москвы по возвращению моряков на родину.

Накануне пока еще действующий глава дипведомства Незалежной в эфире местного телеканала ATR выразил уверенность, что Путин в ближайшее время отпустит нарушителей российской границы. "Для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года", – сообщил пан Климкин.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что якобы ведутся переговоры насчет обмена арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского на украинских моряков. Он отметил, что решение вопроса об освобождении задержанных в РФ и в Незалежной на сегодняшний момент вообще застопорилось. "Были же определенные обращения с российской стороны. Была нотная переписка. Это происходило. Большего не происходит", – цитирует телеканал "360" Пескова, вспомнившего недавний скандал.

Также вчера стало известно, что следователи ФСБ предъявили обвинения в окончательной редакции всем 24 украинским военнослужащим.

