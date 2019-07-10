Зона отчуждения трансформируется в "зеленый коридор"

Лидер Незалежной Владимир Зеленский снял ряд ограничений с Чернобыля. Соответствующим указом украинский президент создал все предпосылки для появления "зеленого коридора".

Через него зараженную радиацией территорию покажут ученым, экологам, историкам и туристам, передает ТАСС. Зеленский заверил, что место, где 33 года назад произошла крупнейшая в атомном мире катастрофа, перестанет быть "символом коррупции", где силовики обирают туристов, а нелегалы вывозят металлолом.

Благодаря нововведениям очереди на КПП, уточнил политик с актерским образованием, навсегда останутся в прошлом коллапсы на КПП.

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит",

– цитирует шестого президента РИА ФАН.

Сегодня, 10 июня, на Чернобыльской АЭС запущен в эксплуатацию новый саркофаг, который появился над злополучным четвертым энергоблоком, сообщил в Facebook старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов.

"Гробница" под названием "Новый Безопасный Конфайнмент" закрыла свою предшественницу, построенную еще в 1986 году, когда случилась трагедия, напоминает телеканал "360". Саркофаг, который обошелся в 1,5 млрд евро начали строить в 2012 году.

Между тем в Чернобыле полно смертельно опасных объектов, которые до сих пор излучают сильнейшую радиацию. Один из таких предметов – кран, который расчищал территорию после выброса ультрарадиоактивного графита.