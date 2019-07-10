"Определенно убьет": в чернобыльском лесу обнаружена смертельно опасная находка

Контакт с радиактивными предметами чреват печальными последствиями

Много из того, что попадается на глаза в Чернобыльской зоне отчуждения, угрожает жизни. Даже мимолетный контакт с отдельными предметами чреват последствиями, уверен австралийский археолог Роб Максвелл. Излучаемая предметами радиация преспокойно может убить человека.

"Сегодня в зоне есть много вещей, непродолжительный контакт с которыми определенно убьет вас",

– цитирует ученого Daily Star.

Сам Максвелл в чернобыльском лесу наткнулся на кран, который использовали ликвидаторы. С его помощью освобождали территорию от ультрарадиоактивного графита, выброс которого произошел после взрыва, уточняет телеканал "360".

Радиоактивная находка по сей день смертельно опасна, предупредил археолог. Человек умирает только от одного прикосновения к железному предмету. Это Максвелл выяснил благодаря счетчика Гейгера. Прибор, шкалы которого не хватило для измерения излучения, был с ученым во время поездки в Чернобыль.

Кран он обнаружил еще в 2011 году. Самый опасный предмет в зоне отчуждения до сих пор не сдвинут с места и находится в свободном доступе.