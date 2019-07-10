"Определенно убьет": в чернобыльском лесу обнаружена смертельно опасная находка

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Много из того, что попадается на глаза в Чернобыльской зоне отчуждения, угрожает жизни. Даже мимолетный контакт с отдельными предметами чреват последствиями, уверен австралийский археолог Роб Максвелл. Излучаемая предметами радиация преспокойно может убить человека.
"Сегодня в зоне есть много вещей, непродолжительный контакт с которыми определенно убьет вас",
– цитирует ученого Daily Star.
Сам Максвелл в чернобыльском лесу наткнулся на кран, который использовали ликвидаторы. С его помощью освобождали территорию от ультрарадиоактивного графита, выброс которого произошел после взрыва, уточняет телеканал "360".
Радиоактивная находка по сей день смертельно опасна, предупредил археолог. Человек умирает только от одного прикосновения к железному предмету. Это Максвелл выяснил благодаря счетчика Гейгера. Прибор, шкалы которого не хватило для измерения излучения, был с ученым во время поездки в Чернобыль.
Кран он обнаружил еще в 2011 году. Самый опасный предмет в зоне отчуждения до сих пор не сдвинут с места и находится в свободном доступе.
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