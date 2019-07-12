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Киев отреагировал на решение России по "Всемирному конгрессу украинцев"

Фото: www.globallookpress.com
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Незалежная призовет Запад усилить давление на соседнюю страну

На Украине возмутились заявлением Генпрокуратуры России, по которому деятельность канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" признали нежелательной. Спикер МИД Незалежной Катерина Зеленко сообщила, что страна ответит соседнему государству на якобы репрессивную политику, направленную, по ее словам, на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ.

"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России",

заявила Зеленко агентству "Интерфакс-Украина".

Спикер украинского МИД недоумевает из-за того, как организация, которая зарегистрирована в Канаде, может угрожать конституционному строю и безопасности России. Она также добавила, что "Всемирный конгресс Украинцев" всегда "будет угрозой для Кремля". По ее мнению, организация поддерживает украинскую идентичность, а также реабилитирует военных и простых людей, которые получили ранения или пострадали "от российской вооруженной агрессии против Украины". Конгресс следит за осуществлением правительственных программ и образования за пределами Незалежной, а еще сохраняет "национальную память о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах".

Ранее Генпрокуратура РФ опубликовала на своем сайте решение, по которому "Всемирный конгресс украинцев" признали нежелательной организацией. Ведомство отправит информацию об этом в Минюст России, который внесет ее в соответствующий список. 

Полина ИВАНОВА
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