Паспорта жителям ДНР и ЛНР – это лишь первый шаг по "интервенции" Москвы в регион

Аналитики Шведского института оборонных исследований FOI в своем свежем докладе сообщили, что боятся последствий получения жителями Донбасса гражданства РФ. Специалисты считают, что Россия упростила выдачу документов, чтобы вторгнуться на территорию самопровозглашенных республик ЛНД и ДНР под прикрытием защиты своих граждан.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин утверждает, что шведы не смотрят на ситуацию на Донбассе объективно. Политик обратил внимание на то, что жители ДНР и ЛНР, получив гражданство России, могут сохранить паспорт самопровозглашенных республик и Украины.

"Мы не посягаем никоим образом на правовое поле Украины. А что хотят в шведском институте? Чтобы эти люди оставались под ударом, чтобы они продолжали жить под дамокловым мечом, не имели никаких гражданских прав и возможности их реализовать? Внешне респектабельный отзыв этого института – на самом деле подтасовка и отказ от рассмотрения объективной картины, которая привела к принятию этого российского решения",

– заявил Затулин телеканалу RT.

Согласен с парламентарием и Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он подчеркнул, что подобные случаи – выдачи паспортов – встречаются в мире. Так, жители Молдавии получали гражданство Румынии, а украинцы из Закарпатья – венгерское. Об этом говорил и президент России Владимир Путин, отмечавший, что русские, проживающие на Украине, и украинцы, "чувствующие свою неразрывную связь с Россией", ничем не хуже румын, поляков и венгров. По словам главы России, жители же Донбасса находятся в более сложном положении, чем эти народы.

Также аналитики института, подчиненного Министерству обороны Швеции, полагают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде будет крайне сложно урегулировать конфликт на юго-востоке страны из-за отсутствия необходимого опыта.

При этом шведские специалисты считают, что сейчас Россия не начнет провоцировать эскалацию на Донбассе, чтобы не навредить позициям "пророссийских" партий на выборах в Верховную раду. Стокгольм заявил, что Россия ждет от Зеленского уступок, и, только не получив их, начнет действовать.

"Любая уступка по особому статусу сепаратистских районов вызовет общественное недовольство и представит Зеленского предателем украинской нации. Кроме того, ничто не указывает на стремление России к миру в Донбассе, — скорее на желание сохранить статус-кво. Конфликт удобен Москве, поскольку не даёт Киеву расслабиться, а Украине – вступить в НАТО",

– говорится в докладе.

Шведы совсем не берут во внимание тот факт, что Россия напротяжении 5 лет способствовала дипломатическому разрешению конфликта на Донбассе и является гарантом Минских договоренностей. Мухин же подчеркивает, что Шведский институт оборонных исследований не говорит о том, что Украина не стремится достичь мира, не выполняет Минские соглашения и постоянно твердит об "агрессивной" России. По его словам, однобокость восприятия ситуации приводит к "политической шизофрении". То, что Москва не заинтересована в эскалации конфликта в регионе, подтвердили и другие эксперты.

Путин подписал указ об упрощенной выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР 24 апреля, чтобы дать им простые гражданские права, которых они лишены. Киев заявлял о том, что не признает этот факт и предпримет ответные меры.