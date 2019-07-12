Москву обвинили в военных приготовлениях на территории Белоруссии

Российская армия готовит масштабное наступление на Незалежную с целью захвата территории страны. При этом "агрессор" собирается напасть со стороны Белоруссии. Об этом заявил бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Игорь Романенко.



По словам военного, после того как Москва и Минск провели совместные военные учения "Запад – 2018" в прошлом году, российская военная техника осталась в ангарах на территории Белоруссии. Это позволяет россиянам при желании быстро выйти на северную границу Украины, откуда до Киева "рукой подать", передает "Политнавигатор".

"В прошлом году они (военнослужащие ВС РФ) проработали стратегический подход через Белоруссию. Под видом совместных ПВО провели совместные учения, завели армию, технику, и технику не только ПВО, но и общевойсковую – с тем, чтобы по окончании оставить ее там, в складах, под своим контролем",

– заявил Романенко в эфире украинского телевидения.

В прошлом году они проработали стратегический подход через Белоруссию. Под видом совместных ПВО провели совместные учения, завели армию, технику, и технику не только ПВО, но и общевойсковую – с тем, чтобы по окончании оставить ее там, в складах, под своим контролем.

При этом генерал не смог объяснить, как именно, по его мнению, Россия сможет "независимо от желания белорусов" совершать масштабные военные маневры на территории другого государства, а тем более готовить боевое наступление.

Игорь Романенко известен своими агрессивными заявлениями в адрес России. Весной он называл Крымский мост через Керченский пролив "очень уязвимым" и предлагал взорвать его ракетами. "Сейчас Украина начала делать ракеты, но на все нужно время: на изготовление, выпуск, обучение войск. Но, тем не менее, такие ракеты могли бы достать до моста. Раз пустили ракету – и подорвали мост", – говорил военный.

До этого он пугал соотечественников заявлениями о том, что Россия перебросила ракетные катера в Азовское море, чтобы осуществить поход на Украину аж до берегов Днепра.