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Москва и Киев договорились об обмене пленными

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Это должно произойти в течение месяца

Представители Украины и России достигли предварительной договоренности о взаимном возвращении на родину лиц, находящихся в заключении. Об этом сообщил заместитель председателя офиса президента Украины Вадим Пристайко.

По словам чиновника, обмен пленными обсуждался на встрече советников лидеров нормандской четверки, которая состоялась 12 июля. В ней принимали участие сам Пристайко, помощник президента РФ Владислав Сурков, а также представители Франции и Германии, передает "BBC Украина".

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15, в принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача – обменять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесс обмена всех на всех, о котором мы говорим и который до сих пор был заблокирован",

– заявил Пристайко на брифинге в Киеве.

Фото: www.globallookpress.com

В конце августа должна состояться новая встреча советников. На ней будет проведена оценка выполнения достигнутых 12 июля договоренностей, отметил замглавы администрации Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что договоренности о встрече самих лидеров четверки пока нет.

Одиннадцатого июля Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Это была их первая телефонная беседа. В команде украинского лидера позже рассказали, что "ключевым вопросом (переговоров) было освобождение пленных военных моряков, также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ".

Спустя четыре дня уполномоченные по правам человека в РФ и на Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев. По словам Москальковой, в список задержанных в Украине россиян входят 50 человек: 27 из них находятся в заключении, 23 – под подпиской о невыезде.

Андрей ФИЛАТОВ
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