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Украинский генерал рассказал о легкой победе в Крыму

Фото: AP/TASS
В потере полуострова военные Незалежной обвиняют политиков

Во время "крымской весны" украинской армии хватило бы четырех взводов, чтобы отстоять полуостров и не позволить ему присоединиться к России. Об этом заявил экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана.

По словам генерала, захват Верховного совета Крыма людьми в военной форме без знаков отличия сыграл свою роль в "потере" полуострова. Но главное, что должны были сделать в феврале 2014 г. украинские военные, – это освободить перешейки.

"У нас перешейки перекрыты, их нужно было разблокировать в первые четыре-пять дней, пока там был "Беркут". Для этого было достаточно два взвода на один перешеек, два взвода на другой, и там людей нет. Мы захватываем эту территорию, можем усиливать там группировку, а это нужно делать, даем возможность семьям тех военнослужащих, которые там, эвакуировать на материковую часть Украины. Мы знали, как защитить Крым, мы готовились к этому",

заявил военнослужащий в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Фото: www.globallookpress.com

Украина потеряла Крым из-за бездействия и нерешительности центральной власти, подчеркнул Замана. "В 2014 г. во время аннексии Крыма никаких решений не принималось. А просто сидение и бездействие привело к тому, что мы имеем сегодня", – указал он.

Крым стал частью России после произошедшего на Украине государственного переворота. В ходе проведенного на полуострове референдума большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав РФ.

Многие украинские высокопоставленные военнослужащие впоследствии обвиняли временное руководство Незалежной в том, что оно не приняло решительных мер для сохранения республики в составе Украины.

Андрей ФИЛАТОВ
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