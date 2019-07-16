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Офис Зеленского потребовал от России не вмешиваться в языковый вопрос на Украине

Фото: www.globallookpress.com
Заседание в ООН вывело из себя руководство Незалежной

Администрация президента Украины резко раскритиковала решение российской делегации в Совбезе ООН о срочном созыве заседания для обсуждения украинского языкового вопроса. Замглавы офиса Владимира Зеленского Вадим Пристайко заявил, что тема функционирования госязыка в Незалежной – это предмет обсуждения исключительно внутри государства. Свое негодование он изобразил в ходе сегодняшнего брифинга.

По его мнению, вопрос мовы Россия не должна выносить в Совбезе ООН.

"Это наше с вами решение, на каком языке мы разговариваем, никто не имеет права и не должен навязывать. Имея в виду "нас", я имею в виду всех украинцев, которые на всех языках говорят на нашей земле. Каким образом обеспечить права национальных меньшинств и каждое желание человека говорить на том языке, который удобнее, который является языком матери", – цитирует "Обозреватель" пана Пристайко.

Он подчеркнул, что методы, которым будет достигаться преимущество госязыка (понимай, украинского) в жизни государства, это "есть предмет нашей внутренней дискуссии, а не РФ в Совете Безопасности ООН".

Вадим Пристайко. Фото: www.globallookpress.com

Одновременно Пристайко заметил, что дипломаты Незалежной готовы к заседанию, также, как и в офисе президента, где рассмотрят предложения, которые сегодня будут объявлены украинским представителем в ООН.

Совет Безопасности созван Россией из-за вступившего 16 июля в силу закона о государственном языке на Украине. Отныне почти во всех областях жизни граждане обязаны использовать только мову – в органах власти, местного самоуправления, учебных заведениях, больницах, в сфере обслуживания и культурных мероприятий. Исключение оставили для частного общения и религиозных обрядов, то бишь на кухнях и в храмах.

В условиях предвыборной гонки еще кандидат Зеленский весьма скептически относился к детищу предыдущего лидера нации Петра Порошенко. Тогда еще комик обещал внимательно изучить закон, чтобы понять, не расходится ли он с Конституцией и не следует ли его обсудить с общественностью, но кто ж сейчас про то вспоминает.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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