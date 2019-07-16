Жириновский резко ответил Турчинову на его угрозы "Нептунами"

Украинскому мечтателю и бомбисту, экс-главе СНБО Александру Турчинову указали на гибель Незалежной, если какой-нибудь не очень умный представитель Киева попытается осуществить ракетный удар по Крымскому мосту. Так отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на угрозы "кровавого пастора" уничтожить российскую транспортную переправу за несколько минут ракетами "Нептун".

"Возможно найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством", – написал Жириновский у себя в Twitter.

Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 16 июля 2019 г.

Ранее сегодня Турчинова назвал безумцем и сумасшедшим с его спичем про ракетный обстрел полуострова первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. По его словам, у Киева "нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту". Он посоветовал одному из ярых апологетов Майдана не выдвигать безумные идеи, а готовиться к люстрации, которой ему и его сторонникам угрожает новая украинская власть.





"Турчинову стоит сейчас думать, как он будет отвечать за все трагедии, которые они натворили на Донбассе и на Украине, как он будет отвечать за возрождение нацизма", – цитирует вице-спикера крымского парламента РИА "Новости".

Пользователи согласились с мнением политиков о здоровье головы экс-начальника СНБО, орфография и пунктуация в комментариях оригиналов:

"Ломать – не строить. Лучше, пусть Турчинов расскажет, когда Подольский мост достроят", " В доме скорби такие вот наполеоны часто встречаются, этого поца нужно лечить, а не слухать", "Все чаще из Украины доносится такой откровенный бред, что отвечать на него не хочется– можно просто смеяться)))", "Нет, мост-то конечно разрушить возможно, если не у всех украинских "Гарпунов" откажут двигатели в полете. Но каков будет масштаб ответных разрушений на Украине – Турчинов подумал?"

