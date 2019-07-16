Лидера Незалежной высмеяли за его акцию в поддержку украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский, раскрывший накануне тайну своих желтых браслетов на руках, насмешил пользователей интернета. Главе украинского государства посоветовали эти аксессуары заменить другими, например, шутовским колпаком.

Напомним, в понедельник пан Зеленский в Facebook сообщил, что будет носить браслеты с именами арестованных Погранслужбой РФ за нарушение госграницы в Черном море 22 моряков ВМСУ и двух сотрудников спецслужб до тех пор, пока те не вернутся на родину.

"Я же говорю – колпак с бубенчиками нужен. А то рук на браслетики не хватит. А так – 24 бубенчика. и на каждом имя с фамилией. Не слухають умного человека, дятлы", – написал журналист Александр Гришин в Twitter.

"А на груди у Зеленского профиль Порошенки?" – задался вопросом Vitaly Tretyakov, комментарий которого разместил портал "ЦарьГрада".

"Можно еще уши проколоть и сережки с именами вставить... вот тогда процесс пойдет", – уверен @maxim97777.

"Предлагаю еще сделать татуировки на спине и лице с именами детей Донбасса, которых убили укронацисты!" – пишет "Добрый Самаритянин".

"Класс. А я думал, что у президентов более действенные рычаги воздействия на реальность", – сокрушается "Радио Стыдоба‏".

"Ему точно 40 лет? Детский сад какой-то", – считает Булгакова Ольга‏.

Некоторые пользователи напомнили пану Зеленскому о приговоренном в итальянским судом к 24 годам тюрьмы за расстрел журналистов бойце украинской Национальной гвардии Виталии Маркиве: "А браслет с фио осужденного в Италии сородича?"

