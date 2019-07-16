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Украине на Совбезе ООН рекомендовали скорректировать закон о языке

Фото: www.globallookpress.com
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Зажатый в угол критикой Небензи его украинский оппонент неожиданно вспомнил о Скабеевой

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность принятым на Украине и введенным в действие с 16 июля законом о государственном языке. Об этом сегодня говорили на заседании Совбеза ООН, созванного российской стороной.

"Закон о госязыке в его нынешнем виде не обеспечивает достаточную законодательную ясность, не гарантирует защиту языковых прав нацменьшинств. Идеально было бы, если бы языковая политика Украины осуществлялась при полном сохранении прав нацменьшинств, в том числе в языковой сфере", – цитирует "Обозреватель" верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера.

Он указал Киеву о необходимости учитывать права нацменьшинств, в том числе в вопросах языка и образования, поскольку у Незалежной перед ОБСЕ есть на этот счет обязательства.

"Сбалансированная, прагматическая лингвистическая политика должна достигаться за счет стимулов, а не наказаний", – подчеркнул Заньер.

Еще более жестко высказалась замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, заметившая, что украинские власти многие спорные вопросы в скандальном законе урегулировали в итоговом варианте, однако он "по-прежнему вызывает озабоченность", пишет ТАСС.

Фото: www.globallookpress.com

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендует, чтобы украинское правительство разработало на основе закона о языке закон о реализации прав национальных меньшинств Украины для обеспечения надлежащего баланса между защитой прав меньшинств и сохранением государственного языка как инструмента интеграции общества", – заявила она.

ДиКарло добавила, что разработать документ необходимо "без каких-либо проволочек".

На заседании, как всегда, ярко и эмоционально выступил российский постпред при организации Василий Небензя. Комментируя спич украинского коллеги Владимир Ельченко о том, что языковый вопрос это внутренне дело Незалежной, а РФ просто отвлекает весь мир "от пятой годовщины сбития малайзийского самолета и от вопроса реализации минских соглашений", россиянин указал украинцу, что данный "сюжет" не является таковым.

"Если не брать официальную "майданную" статистику, согласно которой на Украине по-русски уже якобы практически не говорят, любые другие источники и опросы показывают, что русский на Украине по-прежнему является родным или предпочтительным для общения большинства населения страны", – считает Небензя.

К тому же, отметил он, подписанный еще предыдущим президентом страны Петром Порошенко документ "прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией Совета Безопасности 2202", сообщает РИА "Новости".


Последнее слово на заседании все-таки осталось за украинцами. Пан Ельченко решил сделать бесплатную рекламу телеканалу "Россия 1" и подколол российского полпреда: "Небензя перепутал Совбез с известным ток-шоу со Скабеевой "60 минут"".

Фото: www.globallookpress.com

А вот комментаторы на сайтах украинских СМИ подобрали иные слова для увиденного обсуждения в ООН (пунктуация и орфография сохранены оригиналов):

"Ну это уже не нож в спину от "союзников" это кувалда по башке", "Пасе, оон, обсе – все продажные шкуры", "Устал мир от нытиков. Говорили украинцам *** (нехорошо поступят с ними) и выбросят, не верили...", "Не плохо так врезали ООНовской поварешкой по кастрюлям на башках свидомитов".

Недолго отмалчивалась и российский журналист Ольга Скабеева. Отвечая на реплику пана Ельченко, она с юмором попросила украинца не вгонять в страх уважаемую организацию.

"То, что постпред Украины в ООН – наш фанат, я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мной ООН, Володимир Юрійович, будь ласка", – написала телеведущая в Telegram-канале.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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