"Нафтогаз" готовит жителей Незалежной к непростому периоду

Украинская госкомпания "Нафтогаз" может не запастись необходимым количеством газа, чтобы страна спокойно пережила грядущую зиму, несмотря на то, что компания рекордно импортирует голубое топливо. Об этом сообщил глава организации Андрей Коболев.

Тем не менее он надеется, что "Нафтогазу" удастся накопить необходимые 20 миллиардов кубометров газа.

"Теми темпами, которыми "Нафтогаз" копит газ в подземных хранилищах, я думаю, что мы на эту цифру должны выйти до 15 октября",

– отметил Коболев в прямом эфире радио "Новое время".

При этом глава госкомпании уже пугал украинцев тем, что стране может грозить техногенная катастрофа, если к началу отопительного сезона у Незалежной не будет запаса голубого топлива.

Не так давно "Нафтогаз" разместил евробонды на 600 миллионов евро и 335 миллионов долларов в надежде потратить средства на оплату газа. По словам Коболева, компания получит деньги в ближайшие дни и сможет выполнить задания, которые дало правительство.

Как рассказал Коболев, организация уже получила предложения от нескольких банков по предоставлению кредитов по похожим процентным ставкам. Облигации в долларах на три года идут с 7,375% годовых, на пять лет и в евро – 7,125% годовых.

Глава "Нафтогаза" также хочет, чтобы государство перестало контролировать цены на газ для простого населения.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время, учитывая именно эту тенденцию, которая есть на рынке, хватит смелости этот алгоритм полностью отменить и дать возможность рынку регулировать цену. Это снимет много претензий, это снимет много вопросов",

– подчеркнул он.

Регулирование правительством стоимости голубого газа должны отменить в Незалежной в апреле 2020-го по договоренности с МВФ в рамках ПСО, но Коболев предлагает сделать это намного раньше. Сейчас "Нафтогаз" поставляет голубое топливо потребителям по ПСО на сумму 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что равно 11281,5 рублям.

Пока "Нафтогаз" не договорился с Россией о продлении соглашения по транзиту голубого топлива.