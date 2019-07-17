Какой конфуз: жену Зеленского поймали на подражании Скабеевой

Семья нового украинского лидера внимательно следит за россиянами

Пока Владимир Зеленский пытается копировать президента РФ Владимира Путина, супруга главы Незалежной берет пример с журналистки и телеведущей Ольги Скабеевой.

Стиль и поведение Елены Зеленской не обсуждает только ленивый. И это понятно – пора привыкать к публичности. Каждое фото первой леди Украины подвергается тщательному изучению. Пользователи комментируют ее внешний вид, а некоторые, пользуясь случаем, передают послания для президента. Недавние выходы в свет оказались, по мнению критиков, провальными для Зеленской. Ее осмеяли за неудачные наряды.

А в одном из последних образов и вовсе разглядели стиль Ольги Скабеевой. В Instagram супруги Зеленского появились фото, где она в белом брючном костюме позирует с новым послом Франции на Украине Изабель Дюмон. А под снимком, где Елена общается с украинскими спортсменами, развернулась политическая дискуссия. Чету Зеленских призвали заняться налаживанием отношений с Россией, а не их обострением посредством обстрелов Донбасса и закона о языке (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Как она косит под Скабееву Ольгу", "Очень красивая, непонятно только почему Вы постоянно зжимаете руки в кулаки?", "это нервы", "она не привыкла к такой публичности", "Напомните мужу, что люди не мишени и пора прекратить гибель людей... Он обещал. Ждемс..." "Добрый вечер!!!почему снова начинаеться игра с языками?неужели мы должны говорить и смотреть телевизор ,заполнять документы на украинском языке????почему нельзя наладить отношения с Россией,почему политика стала большой проблемой между родствинниками жмвущих в России и Украины?" "Хватит бомбить Донбасс!!!" "Хотелось бы чтобы Елена почаще бывала вдвоем с президентом на подобных встречах с народом. а то мальчишник какой то все видим с Богданом. Статус Богдана не для таких встреч. Он все таки руководитель офиса всего лишь",

– написали пользователи.