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Украина держит сотни заключенных в тайной тюрьме

Фото: www.globallookpress.com
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Собраны новые доказательства пыток и унижений со стороны боевиков

В аэропорту города Мариуполя, расположенного в подконтрольной украинским властям части Донецкой области, на протяжении последних пяти лет работает секретная тюрьма. Многие из ее заключенных погибли. Доказательства существования тюрьмы собрали российские журналисты.

Тюрьма была создана в 2014 г. в одном из терминалов мариупольского аэропорта. Только летом – осенью того же года через нее прошли более 300 человек. Двое умерли за это время, сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

О своем пребывании в заключении рассказала жительница Мариуполя Ольга Селецкая, которая в 2014 г. принимала участие в митингах сторонников федерализации Украины. В ее задержании принимал участие боевик батальона "Азов", фотографию которого весной этого года показал на пресс-конференции Прозоров.

Фото: www.globallookpress.com

"Видела его футболку и борсетку. Потом он уже расслабился и снял (балаклаву), и я увидела, что он рыжий. Он участвовал в моем задержании и очень радовался",

– рассказала женщина.

Селецкая подтвердила, что в ее допросах участвовал сам Прозоров. Кроме того, она узнала троих человек из числа заключенных тайной тюрьмы, фотографии которых демонстрировал беглый сотрудник украинской спецслужбы.

Тюрьма принадлежала добровольческому батальону "Азов", воевавшему в Донбассе, и функционировала при негласном покровительстве СБУ. Существование тайной тюрьмы подтвердила мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине. Подробная информация о работе учреждения и о судьбе заключенных будет представлена в расследовании, выход которого анонсировало РИА "Новости".

В нем будут собраны показания заключенных и сотрудников тюрьмы. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными властями Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Андрей ФИЛАТОВ
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