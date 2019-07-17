Экс-глава Одесской области заступился за советское наследие

Политик, скатившийся по служебной лестнице от президента Грузии до губернатора Одесской области, а потом и вовсе прервавший карьеру, осудил издевательства Киева над памятью. Михаил Саакашвили – ярый противник переименования украинских улиц и снос мемориалов героям СССР.

По словам экс-главы региона Незалежной, демонтаж должен произойти, прежде всего, "в головах". Там же пока, полагает он, не устранена и "разруха", которая остается главным наследием страны Советов. Между тем, по мнению Саакашвили, во времена Союза людям жилось лучше. Вот, например, пояснил бывший президент, медицина была бесплатная.

"Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда", – пожаловался он в эфире телеканала "112 Украина".

Накануне на Украине в судебном порядке превратили в конституционный действующий с мая 2015 года закон о декоммунизации, передавало агентство "Укринформ". Согласно документу, в Незалежной под запретом находятся любая пропаганда советской символики, а также 520 исторических личностей, имена которых повально убираются из названий улиц, парков, скверов и других объектов.

На закон ссылались вандалы-националисты, которые снесли памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове. Бюст, как и обещал мэр города, был восстановлен за счет пожертвований.