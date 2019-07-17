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На Украине перед выборами в Раду разразился секс-скандал

Фото: www.globallookpress.com
Кандидат в депутаты засветился на порносайте

До парламентских выборов в Незалежной остается совсем немного времени. Однако за считанные дни до дня голосования всплыли интересные факты. 

На портале с самыми жаркими видео затесался ролик участника предвыборной гонки Антона Колумбета. Речь идет о порносайте PornHub. Там крутится политическая реклама претендента на депутатское кресло.

"Без цензуры. Зато огромный",

– с таким лозунгом выдвигает свою кандидатуру Колумбет и нисколько не стесняется этого. Более того, не без чувства гордости он сам похвастался своей рекламой в Facebbok, подписав соответствующее фото: 

"Да, друзья, да. Это вам не коров целовать",

заявил украинец, что вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков. Заинтригованные избиратели тут же ринулись на сайт для взрослых с проверкой.

"А есть видео, как Колумбет агитирует домохозяйку Святошинского райне?", – подколол один из них. 

"Жена с работы приедет, снимем. Но это уже адресная работа с избирателем, поэтому бесплатно не получится", – парировал политик от партии "Демократична сокира" под руководством блогера и журналиста Юрия Гудыменко.

Напомним, выборы в Верховную раду назначены на ближайшее воскресенье, 21 июля. 


Ксения АНДРЕЕВА
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