"Сами разбирайтесь": Зеленский устроил истерику в аэропорту

Глава государства снова не сдержал эмоции при виде украинской разрухи

Президент Украины влип в очередную скандальную историю в ходе поездок по регионам. На этот раз он устроил публичную перепалку с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной, после чего обиделся на него и попытался уехать.



Инцидент случился в ходе поездки Владимира Зеленского по Николаевской области, передает "Обозреватель". Поводом для ссоры стал вопрос о достройке нового терминала в аэровокзале, на которую не хватает времени и средств. Барне не понравилась критика со стороны главы государства.

"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", – спросил директор аэропорта, чем привел президента в ярость.

"Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"

– закричал Зеленский.

Барна попытался сгладить конфликтную ситуацию и остановить обиженного политика. "Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?" – спросил он.

После этого разговор продолжился дальше на повышенных тонах. К какому результату он привел, не уточняется.

Зеленский уже не в первый раз пытается устроить выволочку должностным лицам в провинции. Так, неделю назад он выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя секретаря городского совета Ярослава Годунко, имевшего ранее судимость. "Да иди уже, Господи. Ты – точно не президент, потому что у президента нет криминала...Иди, гуляй!" – сказал украинский лидер.

После этого президент поспорил с мэром Днепра Борисом Филатовым из-за ремонта Центрального моста через реку. Работы должны были завершиться еще полтора года назад, но продолжаются по сей день. Зеленский потребовал, чтобы ремонт был окончен в сжатые сроки. В итоге Филатов принял решение о полном закрытии транспортного перехода для скорейшего завершения ремонта, передает РИА "Новости".