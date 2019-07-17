Украинский лидер беспокоится о сохранности ГТС и немецких инвестициях

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером поговорил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они обсудили, прежде всего, пути активизации мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, а также важнейший для Незалежной вопрос сохранения транзита газа по украинской территории после 2019 года.

"Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже, которая должна дать толчок работе Трехсторонней контактной группы. Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных", – говорится в заявлении на сайте лидера Незалежной.

Отмечается, что Меркель и Зеленский обсудили тему завершения процесса разведения сил и средств в станице Луганской, в том числе, демонтаж фортификационных сооружений и разминирование местности.

И, конечно, главы государств не прошли мимо вопроса дальнейшего обеспечения транзитного маршрута перекачки российского газа по территории Украины. Помимо этого поговорили о перспективах реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Поздравил ли Зеленский федерального канцлера с днем рождения – Меркель сегодня отмечает 65-летний юбилей, – ни на сайте украинского президента, ни в его соцсетях, не указывается.

