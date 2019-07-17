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Украина раскрыла план возвращения Крыма и Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
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Украинские аналитики задавят рубль гривной и задушат экономику регионов

Водную и торговую блокаду Крыма и Донбасса украинскими властями нужно продолжать, поскольку Киеву нельзя потворствовать экономическому развитию этих регионов. А так это служит максимальному ослаблению "страны-агрессора". Об этом заявил бывший виртуальный постпред президента Незалежной на российском полуострове Борис Бабин.

По его разумению, если дать днепровскую воду по перекрытому майданными вождями Северо-Крымскому каналу в Крым и, таким образом, поддержать экономику России (потому что водные ресурсы там не нужны для питья, а лишь для промышленных нужд, считает эксперт), то регион станет "плацдармом для захвата всей Украины".

"Основной путь защиты населения – это максимальное ослабление агрессора. Иначе все приведет к тому, что мы просто сдадим всю страну оккупантам. Поэтому говорить о том, что мы должны содействовать экономическому развитию оккупированных территорий – достаточно странная политика", – сказал в интервью "Апострофу" пан Бабин.

Он уверен, что это очень мало касается прав человека, т.к. на той стороне, за Перекопом и за линией фронта в Донбассе в настоящее время фактически установлена российская власть.

Борис Бабин. Фото: commons.wikimedia.org

"Там ходит российский рубль, работают по российским законам, все силовики полностью подконтрольны РФ, таможенный и налоговый режимы – такие же или координированы с РФ. Как в таких условиях нам туда поставлять товар? С точки зрения экономики – это де-факто российская экономика. Мы не может открыть шлюз между украинской экономикой и российской экономикой. Потому что с той стороны – экономика больше. Мы просто тогда распишемся в том, что мы – колония Российской Федерации", – объяснил свою точку зрения украинец.

По его словам, если Киев позволяет перемещаться через границу отечественным и российским товарам, то это приведет Незалежную к катастрофе.

"Мы фактически открываем форточку в космическом корабле, вакуум. Для экономики – это будет губительно, автоматическое падение гривны, потому что мы открываем окно товарам в рублевую зону, тем самым упадет гривна и поднимется рубль. И буквально через полгода это будет ощутимо для всех", – убежден пан Бабин.

Он считает, что украинским властям нельзя допустить процветания крымской экономики, а значит, и разблокирования водного канала, потому что "неподача воды в Крым является одним из основных реально доступных орудий для деоккупации".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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